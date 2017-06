Dit is de ultieme kern van de Champions League - waar zijn de Belgen?

Neen, geen Belgen in het elftal van het jaar van de Champions League. Club Brugge lag er in de groepsfase meteen uit en ook de meeste Belgen in het buitenland konden niet lang verder raken op het kampioenenbal.

Enkel Yannick Carrasco was er in de laatste fase nog bij, van zijn team zijn Oblak, Godin en Griezmann er wél alledrie bij. Verder vooral veel namen van de finalisten Juventus en Real Madid.

Ook Mbappé is er uiteraard bij in de 18 geciteerde namen van de UEFA. Het wonderkind kan de komende zomer een waanzinnige transfer maken naar zowat de volledige Europese top. De volledige lijst kan je hier bekijken: