CafÃ©weetje: hoe zit het met de vlaggen in het Koning Boudewijnstadion?

“Bij officiële interlands is er een vlag van het land van de bezoekers dat wordt opgehangen”, klinkt het bij de Belgische voetbalbond. Maar bij oefenwedstrijden is dat dus niet het geval, want dan betreft het geen UEFA-wedstrijd.

En dan blijft de vlag van steeds hangen: die van Brussel. Dat kan verwarrend zijn. Zo kwamen de Portugezen eens op bezoek, qua kleurencombinatie te vergelijken met de Brusselse vlag. Enkele bezoekende fans vonden het toen raar, maar er zit dus wel degelijk logica achter.

Ook tegen Tsjechië zullen we de Brusselse vlag zien, want het duel tegen de Tsjechen staat niet op de officiële kalender. Als u op café wil uitpakken met een weetje, bij deze uw kans.