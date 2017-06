'Pas getransfereerd naar Monaco, maar Youri Tielemans komt deze zomer weer (even) in BelgiÃ« voetballen'

'Pas getransfereerd naar Monaco, maar Youri Tielemans komt deze zomer weer (even) in België voetballen'

door Redactie



Youri Tielemans zal deze zomer opnieuw naar België afzakken

Foto: © photonews

Youri Tielemans realiseerde een kleine twee weken geleden zijn overgang naar AS Monaco. Toch zullen we de voormalige Anderlecht-middenvelder snel weer in België aan het werk zien.