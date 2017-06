Een terugkeer naar Manchester United? Zo denkt Cristiano Ronaldo erover

De Portugees is inmiddels 32, maar de geruchten omtrent een terugkeer naar zijn ex-club Manchester United zijn nooit uit de wereld verdwenen. Oude liefde roest niet en daarom wordt Ronaldo zowat iedere zomer opnieuw in verband gebracht met een terugkeer naar Old Trafford.

De voorbije jaren ondernam Manchester United – en dan vooral voorzitter Ed Woodward in het bijzonder – tal van pogingen om Ronaldo terug te halen naar het oude nest. In 2012 en 2013 ging Woodward vol voor Ronaldo, maar tot een deal kwam het nooit.

Ronaldo terug naar Old Trafford? Het zal er niet meer van komen

Het lijkt er dan ook sterk op dat Ronaldo tijdens zijn spelerscarrière niet meer terugkeert bij Manchester United. Een bron binnen de Engelse recordkampioen vertelde aan The Daily Star dat Ronaldo duidelijk heeft gemaakt dat hij niet meer voor United zal voetballen.

Ronaldo denkt dus niet aan een terugkeer naar Manchester United. Eén va de redenen waarom de Portugese superster bij Real Madrid wil blijven, is omdat hij ervan uitgaat dat hij met de Spaanse topclubs meer prijzen in de wacht kan slepen.