De Bruyne legt uit wat er precies gebeurde bij het bizarre tegendoelpunt

"Laat Kevin maar Kevin blijven" - Vincent Kompany

"Laat Kevin maar Kevin blijven", pikte Vincent Kompany in. "Op training speel ik hem ook vaak op gelijkaardige wijze aan, en verliest hij haast zelden de bal. Dat we richting de ref keken om een fout was niet zomaar." (lacht)

De Bruyne zelf zal er alleszins niet van wakker liggen. “Bij Manchester City moéten we zo spelen. Of je nu een fout maakt of niet. Ik ben niet bezig met dat tegendoelpunt. Iedereen wil het daar nu natuurlijk over hebben, maar ik vind dat ik buiten die ene fase een goede wedstrijd heb gespeeld”, besloot De Bruyne.