Martinez strooit met lof voor middenvelder en legt opmerkelijke keuze uit: "Ik heb genoten van zijn spel"

Ondanks het foutje van De Bruyne bij het doelpunt van Tsjechië was de bondscoach dus tevreden. "Ik heb genoten van zijn prestatie", aldus Martinez achteraf. "Hij speelde met veel intensiteit waardoor zijn acties écht efficient waren."

Opmerkelijk was zijn lagere positie. "Of hij van daar offensief dezelfde impact kan hebben? Jazeker. Er waren heel wat goeie loopacties in de zestien waarvan hij kon profiteren. Hij had altijd vijf opties voor zich."

Goeie verstandhouding met Tielemans

De reden van zijn keuze was de afwezigheid van een concurrent. "Als Moussa Dembélé er niet bij is, wordt De Bruyne als spelmaker heel belangrijk. Hij kan dat zeker aan, bovendien zagen we ook de goeie verstandhouding met Youri Tielemans."