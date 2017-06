Officieel: Arsenal haalt smaakmaker uit Bundesliga en heeft zo eerste zomeraanwinst beet

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: Sead Kolasinac (23) ruilt Schalke 04 in voor een avontuur bij Arsenal. Dat maakten The Gunners dinsdagmiddag bekend via hun officiële kanalen. De Bosniër, die zowat de hele linkerflank kan bestrijken, komt transfervrij over aangezien hij einde contract is in Gelsenkirchen.

Kolasinac moet Arsène Wenger meer opties bieden op de linkerflank. Door de komst van de Bosniër zal Wenger vaker voor een 3-4-3-formatie kunnen kiezen. De kersverse zomeraanwinst sluit in juli aan bij zijn nieuwe club, waar hij zijn krabbel zette onder een langdurig contract.