Analist ziet problemen voor de Rode Duivels: "Op die manier gaan we er op het WK uit"

Nog steeds dezelfde problemen als onder Wilmots -Peter Vandenbempt

Er is dus werk aan de winkel. "Het is nog een jaar tot het WK in Rusland. Dit elftal is, zoals de bondscoach dat altijd zegt, een work in progress. Maar als we na bijna een jaar Martinez toch nog altijd dezelfde problemen zien die er ook al waren onder Marc Wilmots, dan is dat toch niet bepaald goed nieuws."

Vooral achterin werd niet overtuigend verdedigd. "Zelfs tegen de bescheiden Tsjechen hebben de Belgen veel te veel weggegeven, met onder meer twee ballen op de paal. Martinez was tevreden met hoe België verdedigde in de tweede helft. Maar oké, met dezelfde prestatie tegen topspitsen op het WK, lig je er toch gewoon uit."