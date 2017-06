Martínez heel tevreden over spits: "Hij verdiende dit écht"

Batshuayi was de hele tijd al scherp aan het trainen -Roberto Martinez Deel deze quote:

"Soms kwamen ze zelfs twee tegen twee", ging Martinez verder. Hij wou vooral Batshuayi, die niet veel speelde bij Chelsea, een pluim geven. "Ik vond dat hij de hele tijd scherp aan het trainen was."

"Sinds ik overnam had ik hem nog geen basisplaats gegund en dit was het ideale moment. Michy verdiende dit. Het was heel interessant om te zien hoe de spelers reageerden op de twee spitsen met de nummer tien achter hen."