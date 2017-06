Rode Duivels steunen onfortuinlijke Hazard massaal: "Zoals Eden zijn er geen twee" en "Hopelijk keert hij niet té sterk terug"

Michy Batshuayi - "Eden blijft Eden"

"Eden is Eden natuurlijk, zo zijn er geen twee. Tegen Tsjechië konden we met onze automatismen zijn verlies goed maken, maar in Estland zal zijn afwezigheid zich wel laten voelen. Hopelijk is hij er snel bovenop."

Thibaut Courtois - "Met Chelsea profijt halen uit sterkere Hazard"

"Zijn blessure is een serieuze domper, maar Eden is mentaal niet klein te krijgen. Hij komt sterker terug, liet hij via Twitter weten. Daar kunnen we ook bij Chelsea profijt uit halen." (knipoog)

Jan Vertonghen - "Hopelijk keert hij niet té sterk terug"

"Dat hij nog sterker terugkomt? Hopelijk ook niet té sterk he." (lacht) De ontgoocheling was zondag groot, maar Eden klonk al snel weer strijdvaardig."

Romelu Lukaku - "Ontgoocheld na de scan"

"Eden dacht dat de scan nog wel zou meevallen, maar na de scan was hij uiteindelijk ontgoocheld. Hij gedraagt zich als een echte prof, het is doodzonde na dit ongelofelijke seizoen."

Thorgan Hazard - "Hij was klaar voor een topvakantie"

"Hij was klaar voor een topvakantie na zijn superjaar. Nu staat hij voor een revalidatie, dat is toch wel jammer."