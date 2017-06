Antwerp staat nu wel hÃ©Ã©l erg dicht bij zijn nieuwe trainer

Eén van die trainers luistert naar de naam Peter Maes. De man die tijdens het voorbije seizoen op de keien werd gezet door KRC Genk wacht op een nieuwe uitdaging en die zou hij mogelijk kunnen vinden op de Bosuil.

Maes en Antwerp zijn het over de grote lijnen eens met elkaar, maar ondertussen is er al twee weken geen contact meer tussen beide partijen. The Great Old bewandelt meerdere pistes, en daarom wil Maes graag duidelijkheid. Dat weet Gazet van Antwerpen.

Andere rol voor De Decker?

Sterke man Paul Gheyssens heeft zich alvast voorgenomen om deze week klaarheid te scheppen. Wellicht komt er een nieuwe trainer – of dat Maes zal zijn is niet duidelijk. Ook Wim De Decker zou kunnen aanblijven, maar in welke rol is nog niet duidelijk.