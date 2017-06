Ã‰n of er talent zit bij Club Brugge! Doelman (16) wint prestigieuze prijs

De finale werd weliswaar nipt verloren van Valencia met 2-1, toch maakten de Bruggelingen heel wat indruk op een tornooi met onder meer ook Atlético Madrid, Lille, AS Monaco, Leverkusen en Besiktas.

Salvatore Ciulla, de zestienjarige doelman van Blauw-Zwart viel zelfs in de prijzen met zijn prestaties. Hij werd verkozen tot beste doelman van het tornooi. De zestienjarige Italobelg poseerde met de indrukwekkende trofee.

Laat Club dit talent schieten?

Opmerkelijk is dat de talentvolle doelman nog steeds geen profcontract tekende bij Club Brugge. De doelman zal alleszins in het boekje van heel was scouts staan na zijn exploten in Frankrijk. Lang treuzelen lijkt geen optie voor Club.