Op dit uur mag het wat meer zijn: Borussiababes in drievoud!

De vriendinnen van Reus, Wiegl en Bartra gingen namelijk nogal opvallend de poses van hun respectievelijke vriendjes nadoen voor een geinige foto, die ondertussen flink viraal aan het gaan is.

READY 💪🏻💛 #bvb #berlin 😬 Een bericht gedeeld door Melissa Jimenez (@melissajimenezgp) op 27 Mei 2017 om 5:11 PDT

Hoog tijd om de drie even voor te stellen. Marco Reus is al een tijdje samen met ene Scarlett Gartmann. Het Duitse model en Reus zijn een leuk item, te pas (en nooit te onpas) toont het model via Instagram al haar troeven.

💗 @paul_hewitt 💗 #getanchored #paulhewitt #rose Een bericht gedeeld door SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) op 3 Jun 2017 om 7:03 PDT

good morning ☀️ Een bericht gedeeld door SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) op 27 Mei 2017 om 12:39 PDT

how #beautiful is #cannes 😍☀️ #lorealista #cannesloreal Een bericht gedeeld door SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) op 20 Mei 2017 om 1:29 PDT

Melissa Jimenez is de vriendin van Marc Bartra. Ook zij doet het goed via de sociale media en ook zij is ... model. Wat had je verwacht?

I AM A MORNING PERSON 🤗 Feliz jueves!! En breve --> nuevo post en @mujerhoy 😘 A desayunar que queda mucho por hacer 💪🏻🍏 #Cuidadeti Een bericht gedeeld door Melissa Jimenez (@melissajimenezgp) op 25 Mei 2017 om 2:10 PDT

No olvides hidratarte siempre antes de hacer ejercicio. Para beber 2l al día yo tomo el Concentrado Herbal Aloe de @herbalife, es súper refrescante! 💦 #Cuidadeti #zumba Een bericht gedeeld door Melissa Jimenez (@melissajimenezgp) op 27 Apr 2017 om 8:14 PDT

En dan is er nog Sarah Richmond, de Amerikaanse vriendin van Wiegl.

mugshot or polaroid?😉😁#bronzedskin #readyforsummer #pola #smileyface Een bericht gedeeld door Sarah Richmond (@sarah.richmnd) op 10 Mei 2017 om 9:40 PDT