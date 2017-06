Odjidja zet veroveringstocht verder met nÃ³g twee trofeeÃ«n

Op het nippertje mocht Odjidja de titel vieren en het feest hield niet op. Maandagavond viel hij op een groot gala in de prijzen. Alle voetballers brachten er in verschillende categorieën hun stem uit en de Belg werd niet over het hoofd gezien.

Odjidja kon zijn sterke seizoen bekronen met twee extra prijzen. Hij werd zowel voetballer als middenvelder van het jaar. De ex-speler van Club Brugge, Anderlecht en Hamburg maakte duidelijk heel wat indruk in zijn eerste seizoen in Polen.