Recordjager Vertonghen kan er niet mee lachen: "Ik ga eentje van de bond vastpakken"

Ik zou zelfs willen dat de trainingen meetellen -Jan Vertonghen

Vertonghen jaagt immers op het record van Jan Ceulemans. Die staat met 96 interlands nog steeds aan kop van de all-time ranglijst. Vertonghen staat voorlopig nog vijf interlands in het krijt. "Ik zou zelfs willen dat de trainingen meetellen", lachte hij.

"Hoe dichter je bij dat record komt, hoe meer je erop begint te letten. De jongens lachten me al uit dat de match niet zou meetellen. Ik weet niet of dat zo is, maar ik hoop het wel." Ook Martinez viel uit de lucht. "Dat deze match niet meetelt? Toch wel. Daarom deden we maar zes wissels", gaf hij aan.