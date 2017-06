Vertonghen en Lukaku vallen bijna in katzwijm voor Tielemans: "We wisten dat bij de Rode Duivels zou geraken" en "Hij kan een van de beste ter wereld worden"

De 20-jarige Tielemans vormde in de eerste helft tegen Tsjechië (2-1) een trio met Kevin De Bruyne en Radja Nainggolan. "Iedereen is onder de indruk van zijn kwaliteiten. Ik wil geen vergelijking trekken, maar op die positie kan hij met zijn passing een van de beste middenvelders ter wereld worden", zwaait Jan Vertonghen met veel lof naar de youngster.

"Veel spelers bij de nationale ploeg kennen elkaar al zo lang. Dan is het fijn om nieuwe jongens als Youri en Leander Dendoncker te leren kennen. Want weinig Rode Duivels in het buitenland volgen de Belgische competitie op de voet. Youri is een leuke voetballer om naar te kijken, die zowel met links als rechts en vooral véél lef speelt. Hij neemt op zeer jonge leeftijd het voortouw."