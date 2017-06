Review: Met deze vernieuwingen wordt FIFA 18 het perfecte voetbalspel

FIFA is natuurlijk hét voetbalspel over de hele wereld, maar dat wil totaal niet zeggen dat het perfect is. Elk jaar wordt het wel een tikkeltje realistischer en krijgen we vernieuwingen, maar volgens ons ontbreekt er toch nog heel wat.

Gameplay

Stilstaande fases hebben voor de huidige editie een serieuze makeover gekregen. Dat is op zich geen slecht idee, maar het is niet goed uitgevoerd. Er is nog steeds een massa spelers die geen flauw idee heeft hoe je een vrije trap of penalty moet zetten. Het is dus wel de moeite om dit te herzien.

Maar probleem nummer één: de servers. Die slecht werkende, onstabiele, frustrerende, controllerverwoestende servers! Iedereen heeft het wel al meegemaakt: je speelt online de finale van een toernooi, staat 5-0 voor, maar dan verlies je de verbinding en heb je zogezegd verloren. Dit is zonder twijfel al járenlang een van de grootste problemen op FIFA.

Er doen geruchten de ronde dat er in FIFA 18 een '5-tegen-5' zou zitten, zoals in de oudere spelletjes van FIFA Street. Dit zou zeker en vast een toffe vernieuwing zijn, op voorwaarde dat het ín het spel zit en dat er niet extra moet betaald worden.

Ultimate Team

Veruit de populairste spelmodus met dagelijks miljoenen spelers. Op Ultimate Team kun je een ploeg samenstellen met je favoriete spelers, als je er genoeg munten voor hebt. En dat is het grootste probleem, want die zijn enorm duur (in écht geld, ja) en de uren tijd die je erin steekt om ze te verdienen, is totaal niet in verhouding met wat je terugkrijgt. Het zou dus best zijn als de beste spelers en hun speciale versies iets gemakkelijker te verkrijgen zijn.

We moeten er wellicht ook wel bijzeggen dat er de voorbije edities ook geweldige aanpassingen zijn gekomen. De draft en FUT-champions bijvoorbeeld zijn een enorme meerwaarde voor dit onderdeel van FIFA. Ook komen de voetballegendes binnenkort naar de PS4 en pc (dat kon u hier al lezen).

The Journey

Het verhaal van Alex Hunter, waarbij je zelf als een jong supertalent kan doorbreken in de Premier League, werd massaal gepromoot voor FIFA 17. Het was ook wel een leuk idee dat eigenlijk al langer in het spel mocht zitten, maar draaide uiteindelijk uit op een sisser. Niemand praat er tegenwoordig nog over.

Het grootste probleem was dat je zogenaamde 'keuzes' geen enkel verschil maakten in het verhaal. Gelijk wat je deed met Alex Hunter, de verhaallijn bleef exact hetzelfde. Ook kon je je speler verbeteren door te trainen en dan eigenschappen te geven, maar hier was toch ook een groot gebrek aan keuze en vrijheid. Hiervoor kunnen de ontwikkelaars beter een voorbeeld nemen aan de 'My Player'-modus van de NBA 2K-games.

Verder zou het ook aangenaam zijn als je je eigen speler kon maken, meer dan één seizoen kon spelen en die ellenlange cutscenes kon skippen.

Carrière

Een klassieker onder FIFA-spelers, die al jaren om een vernieuwde career mode schreeuwen. De sleur komt er al snel in te zitten en met enkele aanpassingen kan dat vrij eenvoudig opgelost worden. Een realistische transfermarkt, een beloftenploeg voor je club, uitgebreidere persconferenties, online spelen,... het zijn er veel te veel om allemaal op te noemen.

Wat zijn we vergeten? Welke veranderingen wil jij nog zien in FIFA 18? Laat het ons weten in de commentaar.