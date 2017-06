Club Brugge stelt de nieuwe truitjes - met ontwerp van de supporters - voor

Club Brugge stapte af van Nike en speelt vanaf volgend seizoen voor de eerste keer met truitjes van nieuwe sponsor Macron. Jelle Vossen kreeg de eer om het voor te stellen. “Het blauw-zwarte homeshirt kenmerkt zich door de diepdruk achter het Clublogo, de kraag met stijlvolle knopen en het ingeweven No Sweat / No Glory-logo op de rug,” klonkt het in Brugge

Door en voor de supporters

Voorzitter Bart Verhaeghe verschaft verdere uitleg. “Het proces van dit shirt is verlopen op de manier waarop wij bij Club graag werken. Het is niet alleen kwaliteit en design een topploeg waardig, het is ook uniek op alle vlakken. Zoals we al lang wilden, hebben de fans mee dit shirt ontworpen, daarom zijn we enorm tevreden met Macron.”

“Uniek aan de shirts is dat Birger Vandendriessche, Clubfan met een oog voor shirtdesign, de ontwerpen zelf gemaakt heeft. In overleg met Club en Geert De Cang van Blue Army werd de voorbije maanden hard gewerkt om een design voor en door de fans te maken, met een resultaat dat er mag zijn. Zo werd geopteerd voor een blauw-zwarte band op een wit vlak bij het away shirt, wat dit prachtige resultaat opleverde.” Hieronder ziet u dat prachtige resultaat.