De Bruyne windt er geen doekjes om: "Ik ben het beu"

Ietwat speciaal, maar die mening was De Bruyne niet toegedaan. “Ik weet niet of de mensen dikwijls naar mijn wedstrijden met Manchester City kijken, maar ik speelde tijdens het voorbije seizoen dikwijls op dezelfde positie, hoor.”

“Ik heb mijn werk gedaan en ik vind dat ik best een goeie match heb gespeeld”, ging KDB verder. “Weet je, ik ben het beu om het steeds over mijn positie te hebben. Waar ik goed speel of minder goed speel. We zijn een team en moeten samen wedstrijden proberen te winnen. Dat is het enige wat telt.”