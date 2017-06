Op dit uur mag het wat meer zijn: Zelf staat hij voor miljoenentransfer, maar deze twee absolute snoepjes liet hij gaan

Op persoonlijk vlak gaat het namelijk niet zo waanzinnig goed met Alexis Sanchez. Hij had in het verleden wel al enkele relaties, maar die liepen steeds spaak. En dat is jammer.

Temeer minstens twee van zijn ex-vriendinnen er meer dan mogen wezen. Laia Grassi is een artdirector, die af en toe bijklust als model. En ook Michelle Carvalho mag er meer dan wezen.

Laia Grassi (@laiyls)

Laia Grassi (@laiyls)

Laia Grassi (@laiyls)

Een bloemlezing, met hierboven wat kiekjes van Grassi en hieronder enkele van Carvalho. Rest de vraag: waarom en hoe heeft hij die alletwee laten schieten? Geluk zit in een klein hoekje. En geld alleen maakt niet gelukkig.

MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho)

MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho)