Deze twee spelers vertrekken (zo goed als zeker) bij Sporting Lokeren

Zo meldt Het Laatste Nieuws dat ook aanvaller Lewis Mbah Enoh (24) de club mag verlaten. De aanvaller uit Kameroen kon zich in twee seizoenen Lokeren nooit écht doorzetten.

In play-off 2 experimenteerde trainer Runar Kristinsson nog met Enoh als rechtsachter, maar ook dat was geen onverdeeld succes. Door de nakende komst van zowel Stefano Marzo als Tracy Mpati (lees er in dit artikel meer over), is Enoh dan ook overbodig.

Geens definitief naar Nederland?

Ook doelman Bo Geens (21) vertrekt wellicht bij Lokeren. De Waaslanders verhuurden de jonge doelman tijdens het voorbije seizoen al aan de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht. Geens stond er 38 keer tussen de palen en MVV zou de doelman nu definitief willen aantrekken.