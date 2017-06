"In zijn Gentse dagen liep hij op zijn 37ste nog steeds iedereen naar huis"

De inmiddels 53-jarige Borkelmans hield het in 2004 bekeken als prof, maar ook in de herfst van zijn carrière stond hij er nog steeds. Volgens gewezen Gent-speler Aleksandros Kaklamanos is Vital Borkelmans een hele straffe.

“Ik schat Vital iets hoger in dan mijn Olympiakos-ploegmaat Georgatos”, zegt de Griekse aanvaller in een gesprek met Fan. “In zijn Gentse dagen liep Borkelmans op z’n 37ste nog steeds iedereen naar huis.” De bijnaam van Borkelmans was dan ook niet voor niets het Brommerke, hé.