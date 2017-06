Over en uit of toch niet? OrganisatiecomitÃ© reageert op 'vreemd' nieuws omtrent Eurostadion en schiet met scherp

Omdat het Eurostadion niet op Brussels territorium, maar in werkelijkheid wel op het grondgebied van de gemeente Grimbergen gebouwd zal worden, voldoet het niet aan de vereisten van de UEFA. Dat meldt het Radio 1-programma De Ochtend, dat beslag kon leggen op e-mailverkeer tussen de Belgische Voetbalbond (KBVB) en bouwheer Ghelamco. Lees er in dit uitgebreide artikel meer over.

Euro Brussels 2020, het organisatiecomité rond het Eurostadion, reageerde woensdagnamiddag via een persbericht. ‘Het organisatiecomité is ten zeerste verbaasd over de informatie die vandaag in de media is verschenen’, klinkt het onder meer in het communiqué. Lees het integrale persbericht hieronder:

EURO Brussels 2020 maakt alle voorbehoud bij de ‘vreemde’ communicatie door de heer Johan Van den Driessche, die deze ochtend in de media verwees naar een brief van de Voetbalbond. Na het indienen van het Bid Book door de KBVB werd samen met de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het organisatie committee – EURO Brussels 2020 - opgericht. Het organisatie committee is ten zeerste verbaasd over de informatie die eerder vandaag in de media is verschenen.



« Allereerst stel ik vast dat de heer Van den Driessche over informatie beschikt waarvan wij nog geen kennis hebben kunnen nemen. Dat is eigenlijk zorgwekkend. Wij stellen daarenboven vast dat hij uitspraken doet over het territorium van het Eurostadium alsook de veiligheid op de site Parking C. » aldus Alain Courtois, schepen van de Stad Brussel en voorzitter EURO Brussels 2020.

Duidelijke engagementen KBVB

In de haalbaarheidsstudie die de KBVB in juli 2013 uitwerkt wordt de keuze van Parking C duidelijk toegelicht: na jarenlange discussies wordt een consensus bereikt dat Parking C de meest ideale locatie is voor het Eurostadium. De KBVB is de overheden dankbaar hierin verantwoordelijkheid genomen te hebben.



« Reeds in april 2014, wanneer de KBVB het Bid Book en alle agreements (Staging, Host City, Stadium) indient bij UEFA, wordt de locatie Parking C reeds uitvoering toegelicht. Het is volgens Van den Driessche dus diezelfde KBVB die 3 jaar later aangeeft dat hun Bid Book niet UEFA conform was. Dat lijkt mij toch te zot voor woorden. Ghelamco heeft trouwens pas in april 2016 de erfpacht van de Stad Brussel bekomen, dit dus lang nadat de locatie Parking C voor het Eurostadium was bepaald. » vervolledigt Dimitri Huygen, indertijd verantwoordelijke binnen de KBVB voor het Bid Book. « Te meer omdat UEFA steeds lovend is geweest over het professionalisme en de vooruitstrevendheid van het Brusselse dossier. »



« Daarenboven werden op het vlak van veiligheid alle nodige garanties getekend zodat Brussel voldoet aan alle UEFA voorwaarden.» vervolledigt Huygen. « Als voorbeeld kan je Brussel eigenlijk goed vergelijken met het project in Lyon, dat ligt ook niet op het grondgebied van Lyon maar voldoet wel aan alle voorwaarden, zowel territorium als veiligheid. »

UEFA looft Brusselse werking

Sinds Brussel weerhouden is als gaststad van EURO 2020, is Brussel één van de voortrekkers binnen de 13 gaststeden. Het overlegt op structurele basis met UEFA en heeft een open dialoog over de vooruitgang van het Eurostadium. UEFA heeft daarbij ook verschillende site inspections uitgevoerd in Brussel waarbij alles tot in details werd besproken.