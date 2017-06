Pro League voert belangrijke wijziging door vanaf seizoen 2018-2019

Enkele jaren geleden riep de UEFA, met wijlen Jean-Luc Dehaene als bezieler, de Financial Fair Play in het leven. Volgens de regels van de FFP mag een club niet meer uitgeven dan dat er aan inkomsten wordt gegenereerd. Op die manier moet vermeden worden dat een rijke investeerder een club overneemt en er miljoenen inpompt zoals dat bijvoorbeeld het geval was bij Paris Saint-Germain.

Tot op heden waren enkel de Belgische clubs die in Europa uitkwamen gebonden aan de Financial Fair Play, maar dat verandert vanaf het seizoen 2018-2019. Dan maakt de FFP ook zijn intrede in het Belgische voetbal.

Sancties

Volgend seizoen wordt een overgangsjaar. De regels zullen nog niet verplicht zijn. Vanaf jaargang 2018-2019 zullen de regels wél van toepassing zijn. Houden Belgische eersteklassers zich niet aan de Financial Fair Play, dan lopen ze het risico dat ze punten kwijtspelen, twee spelers minder op het wedstrijdblad mogen zetten of zelfs de helft van hun tv-geld mislopen.