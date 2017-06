Oplossing in de maak? 'Na Engelse is er nu ook Turkse interesse in Thomas Vermaelen'

Barcelona verhuurde Vermaelen afgelopen seizoen aan Roma, maar ook daar kon hij zich nooit helemaal laten gelden. De aankoopoptie werd dan ook niet gelicht, waardoor de Rode Duivel in principe de voorbereiding moet aanvatten bij Barcelona.

Maar ook bij de Catalanen moet Vermaelen niet meteen nog op een kans kopen. En dus is de vraag waar hij komend seizoen naartoe kan en zal gaan. Vorige maand was er al de interesse van Watford, maar concreet werd die deal (nog) niet.

Nu is er ook vanuit Turkije belangstelling in de centrale verdediger. Besiktas zou zich willen versterken met de ervaren rot. Al is de vraag vooral of Thomas Vermaelen trek heeft in zo'n avontuur.