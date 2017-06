Een van de beste verdedigers in de Premier League, maar besprekingen over contract van Alderweireld zijn gevoelige materie: "De bal ligt in hun kamp"

Mijn mindset is nog steeds om te blijven - Toby Alderweireld Deel deze quote:

Een moeilijke evenwichtsoefening dus, waar de 28-jarige Alderweireld woensdag op zijn persbabbel op inging. "Ik kan er weinig over zeggen, de bal ligt in het kamp van Tottenham. Zij moeten in actie schieten. Mijn mindset is nog steeds om te blijven."

Alderweireld speelde afgelopen seizoen 30 competitiematchen voor de Londense club. Volgend seizoen treedt de vicekampioen uit de Premier League aan in de Champions League.