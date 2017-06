Costa wou enkel naar AtlÃ©tico, maar andere topclub meldt zich

Zo zou Costa enkel naar Atlético willen, maar kregen die nu een transferverbod opgelegd. AC Milan zou dan toch in de bres springen en zelfs al gesprekken aangeknoopt hebben met de nukkige aanvalsleider van Chelsea.

Volgens Sky Sports werd er zelfs overlegd in de rand van de Champions League finale tussen Juventus en Real Madrid. De manager van Costa, Jorge Mendes, was daar immers ook aanwezig. Dit is enkel goed nieuws voor Lukaku, die zo langs de grote poort naar zijn lievelingsclub terug zou kunnen.