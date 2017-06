Het getreuzel van Club: "Dit is niet ideaal, gaat Mannaert aan de zijlijn staan?"

Hij toont begrip voor de beweegredenen van Club. "Als je niet de juiste keuze kunt maken, wacht je beter af. Hij zegt dit om geen onrust te zaaien. Het is geen goed idee om holderdebolder een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen", aldus Snelders.

Toch is het geen goeie zaak voor Club Brugge, dat al vroeg aan de bak moet in de voorrondes van de Champions League. "Opportuun is het niet, dat is niet duidelijk." Ook assistent Clement is immers reeds weg naar Waasland-Beveren.