Knap van Antwerp: 'Spelers die in zichzelf wilden investeren krijgen loonsverdubbeling (of meer)'

Het moet gezegd: enkele spelers geloofden in het project van Antwerp en hadden daarvoor bewust voor een vrij goedkoop contract in 1B gekozen, met een bijzondere clausule in.

Het gaat volgens Het Laatste Nieuws over onder meer Hairemans, Biset, Dequevy en Kudimbana. Zij krijgen nu door de promotie een verdubbeling of misschien zelfs nog meer van hun loon.

Die loonsverhoging zou volgens de krant niet zwaar op het budget wegen, omdat de contracten in 1B dus bewust laag werden gehouden door deze spelers. Maar als geste en bonus voor de promotie kan het dus wel meer dan tellen.