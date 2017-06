Geweldig: Bossie zal het graag zien: ex-Feyenoorder drinkt pint op het veld Ã©n scoort (mÃ©t beelden)

Een belangrijke match dus, maar Bandalovski zegt niet snel neen tegen een pintje. Toen er een blik bier het veld op gegooid werd, nam hij dan ook zonder verpinken een slok van het gerstenat. Eerlijk, in België kunnen we ons dit niet voorstellen.

Bandalovski bleek er weinig last van te ondervinden. Hij scoorde in de 93e minuut immers nog de gelijkmaker voor Vereya tegen topclub Levski. Maar in de strafschoppen kende hij minder geluk, we zullen zijn bierkunsten dus niet zien in de Europa League. Bekijk hieronder de opmerkelijke beelden.