Genk en Monaco werden genoemd, maar hier speelt Charly Musonda Jr. volgend seizoen

En die toekomst ligt 'gewoon' bij Chelsea. De 20-jarige dribbelkont sprak met coach Conté en hield daar een goed gevoel aan over. De Belgische jeugdinternational is in 2018 einde contract en staat dus voor het jaar van de waarheid - nogmaals.

Het moge duidelijk zijn: Charly Musonda Jr. is op zoek naar speelminuten. Veel speelminuten, want de voorbije jaren moest hij dat bij Chelsea én op huurbasis in Spanje toch wel wat missen.

Racing Genk en Monaco werden afgelopen week geciteerd, maar het ene was een kwakkel en het andere ook nog niet concreet. Ondertussen weet La Dernière Heure dus dat Musonda gewoon zal blijven bij Chelsea. De speelminuten zullen dus bij de eigen club moeten worden gevonden.