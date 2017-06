Club Brugge haalde al vier nieuwe spelers, maar waar blijft die eerste klepper?

Woensdag presenteerde Club Brugge zijn nieuwe shirts voor het seizoen 2017-2018, en achter de schermen wordt er druk werk gemaakt van versterking. Tot dusver realiseerden de Bruggelingen al vier transfers, maar een grote naam vinden we niet terug in het rijtje Mera (27), Acolatse (21), Dennis (19) en Masovic (18). Eerstgenoemde speelde nog niet in Europa, de drie laatstgenoemden zijn dan weer érg jong.

Jong en beloftevol, maar ook meteen inzetbaar?

Blauw-zwart mikte tot dusver vooral op jonge, buitenlandse talenten die op termijn een vaste waarde kunnen worden in het eerste elftal. Het kan altijd zijn dat één van die jongens straks meteen hoge ogen gooit in Brugge, maar dat is lang niet zeker.

Het is duidelijk dat Club Brugge zich wil wapenen tegen het vertrek van enkele gevestigde waarden zoals Izquierdo, Denswil en Engels. Tegelijkertijd kan het nooit kwaad om enkele jonge en hongerige leeuwen in de rangen te hebben. Bovendien kunnen die getalenteerde jongens op termijn mogelijk worden doorverkocht met een flinke meerwaarde.

Geduld

Toch blijven de meeste supporters van blauw-zwart ongetwijfeld wat op hun honger zitten. Een échte klepper haalde Club Brugge voorlopig nog niet in huis, maar Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe staan erom bekend niet over één nacht ijs te gaan als het aankomt op een belangrijk transferdossier.

Overigens weten beide heren ook wel dat Club nood heeft aan enkele frisse krachten die de ploeg volgend seizoen op sleeptouw kunnen nemen. De boodschap is dan ook: geduld. Eens de nieuwe trainer gearriveerd is op Jan Breydel zullen de gerichte transfers ongetwijfeld volgen.