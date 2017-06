Vrijdag een bevreemdend gevoel voor Dendoncker? "Hier is het anders dan bij Anderlecht, hier zijn alleen maar goede spelers"

Het is een bijzonder vreemd gevoel om Leander Dendoncker op de bank te zien zitten. Daar zijn zowat alle journalisten het over eens. Bij Anderlecht zagen ze het afgelopen seizoen in meer dan 50 wedstrijden niet een keer.

Bij de Rode Duivels is dat wél het geval. Dendoncker is er (nog) geen vaste prik op het middenveld, de concurrentie is met Witsel, Fellaini, Dembélé, Tielemans, De Bruyne, … ook niet van de poes. Absoluut niet zelfs.

“Het is hier natuurlijk een andere situatie dan bij Anderlecht. Hier zijn het allemaal goede spelers, daar kan ik dus wel mee leven als ik hier op de bank moet zitten. Of mijn statuut veranderd is door het seizoen bij Anderlecht? Ik ben heel blij dat de bondscoach me heeft opgeroepen, nu ga ik gewoon alles geven.”