OFFICIEEL: Standard gaat Liverpool, Porto en Sevilla achterna

Dit seizoen wordt het Amerikaanse New Balance de shirtsponsor op Sclessin. New Balance is een relatief nieuwe naam in de voetballerij, maar kon toch al mooie adelbrieven voorleggen. Zo zitten onder meer FC Porto, Liverpool en Sevilla bij het sportmerk.

Op 29 juni is het aftellen van de fans naar de nieuwe shirts helemaal gedaan, dan worden de nieuwe uitrustingen van de Rouches immers officieel voorgesteld. Toch zouden we ook niet te lang wachten met die nieuwe coach...