Stijn Stijnen gaat in de tegenaanval: "Perceptie"

Om te beginnen een klein beetje geschiedenis: VV Runkst werd drie jaar geleden overgenomen door Sporting Hasselt, maar volgens de statuten is Stijnen er nog steeds de voorzitter - terwijl hij bij Hasselt als coach werd ontslagen.

En dus heeft Stijnen over de velden van Runkst wel nog een en ander te zeggen. Dat hij de velden liet verzegelen is ondertussen een verhaal dat meer dan een eigen leven is gaan leiden.

En dus gaat Stijnen in de tegenaanval. Via twitter publiceerde hij een brief die hij adresseerde aan de gevestigde lichamen van Sporting Hasselt. Daarin is van verzegeling geen sprake, de ex-doelman wil enkele nieuwe én duidelijke afspraken omtrent de voetbalvelden.