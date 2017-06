Waalse presentator tipt Standard en schuift Belgische coach naar voor: "Vrij en goedkoper dan Lamouchi"

Volgens de Waalse presentator Stéphane Pauwels ziet Standard namelijk één man in het bijzonder over het hoofd: Enzo Scifo. “Lamouchi is ex-trainer van Ivoorkust en Qatar. Ik kan jullie het telefoonnummer van Enzo Scifo geven. Hij is vrij en goedkoper dan Lamouchi.”

Scifo stond gedurende zijn trainerscarrière al aan het roer bij Sporting Charleroi, Tubize, Excelsior Moeskroen, Bergen en de nationale beloftenploeg. Het is niet duidelijk of Standard iets ziet in Scifo.