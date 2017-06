Antwerp zoekt verder naar spelers met ervaring in de Jupiler Pro League en komt uit bij voormalig jeugdproduct van Anderlecht

Antwerp denkt nu aan Bruno Godeau, schrijft Het Nieuwsblad. De 25-jarige verdediger die zowel op links als in het centrum terecht kan, is bij KV Oostende geen basisspeler. Nu de Kustboys Nicolas Lombaerts aantrokken, kan de Brusselaar vertrekken.

Anderhalf jaar bij KVO

Godeau voetbalt sedert januari 2016 voor KVO. Voordien was hij aan de slag bij Zulte Waregem. Essevee plukte de achterhoedespeler destijds weg bij Anderlecht.

De Great Old is overigens niet de enige ploeg die Godeau wil. Enkele dagen geleden meldden we al dat ook KV Kortrijk achter het voormalige jeugdproduct van paars-wit aanzit.