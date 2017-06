Weg met de speculaties, Genkse sterkhouder heeft fantastisch nieuws voor de fans: "Mijn toekomst ligt nog Ã©Ã©n seizoen hier"

Ik zal hen aan hun woord houden - Leandro Trossard Deel deze quote:

Goed nieuws dus voor de fans van KRC Genk. Trossard van zijn kant kreeg dan weer garanties richting de zomer van 2018. "Ze hebben mij verteld dat ze na volgend seizoen zullen meewerken aan een transfer en ik zal hen aan hun woord houden."

"Ik had misschien ook nu al de stap naar het buitenland kunnen zetten. Maar stel dat ik nu naar een club zoals Celta zou gaan, dan loop ik het risico dat ik op de bank terechtkom. Dan zet ik twee stappen achteruit in mijn carrière in plaats van één vooruit. Ik wil geen stappen overslaan, zeker omdat de ambities van Genk parallel lopen met die van mij."