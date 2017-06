Leko in de wolken: "Ik ben extreem blij en trots. Club Brugge is mijn ploeg in BelgiÃ«, een droom komt uit"

Leko in de wolken: "Ik ben extreem blij en trots. Club Brugge is mijn ploeg in België, een droom komt uit"

door Redactie



Foto: © Photonews

Ivan Leko is ietwat verrassend de nieuwe trainer van Club Brugge. De Kroaat, die als speler al in het Jan Breydelstadion aan de slag was, wordt de opvolger van Michel Preud'homme.