Knallen met de Rode Duivels Ã©n extra cashen

Let op:

- De inzet van je weddenschap dient minstens €10 te bedragen.

- Enkel de eerste geldige weddenschap geplaatst door de speler telt mee voor de promotie.

- De €10 terugbetaling wordt betaald in free bets.

- De free bet wordt op maandag 12 juni omstreeks 19u00 toegekend.

- Zowel pre-match als live weddenschap tellen mee voor de promotie.

- Meervoudige - en systeemweddenschappen worden niet in rekening gebracht.

- Geannuleerde en Cashed-in weddenschappen komen niet in aanmerking voor het ontvangen van een free bet.