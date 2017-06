OFFICIEEL (of toch niet?!): Stuttgart kondigt komst van Anderlecht-tiener aan, maar paars-wit zegt dat die naar Dortmund gaat

Update: Stuttgart maakte via zijn officiële kanalen bekend dat Orel Mangala bij de club heeft getekend. Maar vreemd genoeg liet Anderlecht via zijn officiële kanalen weten dat Mangala naar... Borussia Dortmund vertrekt. Een foutje van paars-wit? Het is vooralsnog niet duidelijk, maar daar lijkt het wel op.

Wat we eerder al wisten:

La Dernière Heure weet dat Orel Mangala zijn carrière volgend seizoen verderzet bij de Duitse club VfB Stuttgart. Die club komt vanaf volgend seizoen opnieuw in de Bundesliga uit en wil de 19-jarige middenvelder graag aantrekken.

Mangala speelde tijdens het voorbije seizoen op uitleenbasis bij Borussia Dortmund, waar hij uitkwam voor het tweede elftal. Dortmund twijfelde om Mangala over te nemen, maar Stuttgart speelt korter op de bal. Het zou 2 miljoen euro betalen aan Anderlecht.