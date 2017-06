Onzekerheid troef bij Antwerp vlak voor eerste training: duidelijkheid over de nieuwe coach en het exacte programma laat op zich wachten, en wat met De Decker?

Een nieuwe hoofdcoach laat vlak voor de oefensessies die 12 juni beginnen op zich wachten. Peter Maes was de voornaamste kandidaat en onderhandelingen werden gevoerd, maar een akkoord viel tot op heden niet uit de bus.

De spelers melden zich maandag op de club, maar wisten gisteren nog niet hoe laat ze zich moeten aandienen meldt Het Laatste Nieuws. Ook over de invulling van de voorbereiding bestaat nog geen zekerheid.

Contract tot eind juni

Mogelijk gooit de nieuwe T1 het programma nog om. Bovendien is de vraag of Wim De Decker, die nog aan de club verbonden is tot eind juni, de trainingen zal leiden in afwachting van een opvolger.