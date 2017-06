Fans Rode Duivels stomen zich in zonovergoten Tallinn klaar voor ontmoeting met Estland

Het grijze weer van de jongste dagen heeft in Estland plaats gemaakt voor de zon. Daar genieten de fans van de warmte op enkele terrasjes. Voor het overige maken de Belgen minder kabaal dan we van hen gewoon zijn.

Tallin loopt in deze tijd van het jaar vooral vol met Engelsen. En uiteraard zijn ook de Japanners van de partij die een cruise maken doorheen Europa.

Klaar voor 16 op 18

De Rode Duivels kunnen mits winst met een 16 op 18 in hun kwalificatiepoule op vakantie trekken. Enkel in maart bleven Courtois en co op een 1-1-gelijkspel steken tegen Griekenland.