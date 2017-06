Odjidja in een luxepositie: toptransfer of contract van 1 miljoen euro?

Tijdens de voorbije weken werd Vadis onder meer met Olympiakos in verband gebracht, maar van een overgang naar Griekenland is voorlopig nog geen sprake. Ook de Belgische top – Anderlecht en Gent – dacht aan de middenvelder, maar concreet is de interesse niet.

Bij Legia willen ze geen enkel risico nemen en willen ze Odjidja graag langer aan de club binden. Volgens onze informatie zou de Poolse topclub de Belgische middenvelder een nieuw contract met een jaarloon van 1 miljoen euro (!) willen voorschotelen om hem bij Legia te houden.

Best betaalde speler in Polen?

Als het effectief zover komt, dan wordt Odjidja in één klap de best betaalde speler ooit in de Poolse competitie. Onze landgenoot zit dan ook in een luxepositie: blijven bij Legia en meer verdienen of een mooie transfer versieren.