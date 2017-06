Vincent Mannaert verklaart waarom Club Brugge vriend en vijand verbaasde met de keuze voor Leko als opvolger van Preud'homme

De 39-jarige Leko tekende een contract tot medio 2019 bij blauw-zwart. Hij treedt op Jan Breydel in de voetsporen van de vertrokken Michel Preud'homme. Op de webstek van Club licht CEO Vincent Mannaert de keuze voor de gewezen Truienaar toe.

"We staan aan het begin van een nieuwe cyclus bij Club Brugge. Bij het kiezen van de geschikte trainer om dit vernieuwde Club mee op de rails te zetten keken we niet louter naar namen maar naar de juiste 'match' en de juiste capaciteiten. Zo kwamen we uit bij Ivan Leko."

Succes met Brugse huurlingen

"Ivan kent de Belgische competitie én het blauw-zwarte huis. Bovendien bewees hij bij Sint-Truiden een hecht blok te kunnen smeden en goeie resultaten te halen."

Dat de Brugse huurlingen zo goed presteerden bij de Kanaries, kon Mannaert en co overtuigen. "Hun progressie was opvallend, net zoals de organisatie die STVV onder Leko aan de dag legde. We hebben er alle vertrouwen in dat Ivan een positieve bijdrage kan leveren aan de Club en heten hem opnieuw van harte welkom bij de Club."