Prachtnieuws voor voetbalfans die naar WK Rusland willen!

Tijdens de Confederations Cup, toch dé grote test voor het WK, gaat Rusland immers de Fan ID invoeren. Daarmee kan je zonder Visum het land in, wellicht zal men dat ook voor het WK invoeren. Meer uitleg kan je hieronder vinden.

De FAN ID is een document dat alle toeschouwers voor de Confederations Cup (en wellicht ook het WK) moeten hebben om het stadion in te geraken. Er staan de persoonlijke gegevens van de supporter op.

De voordelen zijn niet min. Vanaf tien dagen voor tot tien dagen na het tornooi kunnen houders zonder een visum meermaals Rusland in- of uitreizen. Verder krijgen ze gratis transport op speciale treinen tussen de speelsteden én gratis openbaar vervoer in de stad op de matchdag.