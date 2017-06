Gent wil zich meten met de toppers en gaat voor opvolger Kums voor vierde(!) keer op rij transferrecord breken

Franko Andrijasevic is de man die in de belangstelling staat van zowel Standard als AA Gent. Dat hoeft ook niet meteen een verrassing te zijn: de 25-jarige middenvelder scoorde afgelopen seizoen zestien goals bij HNK Rijeka, de verrassende kampioen in Kroatië.

En dus mag het wat kosten: afgelopen winter was het vier miljoen euro dat geïnteresseerde clubs moesten ophoesten, nu is dat niet veranderd. De Rouches toonden al in januari interesse, maar Gent blijft favoriet om hem binnen te lepelen.

Een bod mag elke dag verwacht worden en voor veel minder dan vier miljoen euro zullen de Buffalo's hem niet kunnen binnenhalen. En zo lijken ze voor de vierde keer in een halfjaar tijd hun transferrecord te gaan breken.

Voor de wintermercato was dat record nog voor Johansson (1,9 miljoen euro), met achtereenvolgens Kalinic (3 miljoen euro), Kubo (3,5 miljoen euro) en recent nog Sylla van Eupen (3,85 miljoen euro) ging het er al drie keer aan.