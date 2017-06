Doelpuntenmaker Mertens verwachtte er meer van: "Maar het veld was Ã©cht dramatisch"

"Het was echt moeilijk, ze speelden met heel veel achterin en het veld was écht dramatisch. Misschien zag je dat op televisie niet, maar het lag er echt slecht bij”, aldus Dries Mertens die bij Sporza ook aangaf dat hij meer verwacht had van zichzelf en zijn maats.

Niet de beste wedstrijd

“We speelden ook niet onze beste wedstrijd. Heel wat slechte passen en ook wat balverlies, maar uiteindelijk ga je met de drie punten naar huis.” Ook Mertens zag dat die dekselse Aksalu er heel wat ballen kon uithouden.

“Ja die doelman pakte een paar goeie ballen, maar het lag soms ook aan onze afwerking.” Toch kan hij na z’n goal met een goed gevoel de vakantie in. “Dit was de laatste wedstrijd, het is leuk dat we nu even op verlof kunnen”, sloot hij af.