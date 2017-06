Camps geeft bondscoach veeg uit de pan: "Hij straalt geen plezier uit"

Het is Hugo Camps die in zijn column voor Het Laatste Nieuws spreekt over de bondscoach van de Rode Duivels: "Er ligt een academische kilte over hem. Het is een gentleman, maar dat is bijzaak. Ik weet nog steeds niet waar zijn toegevoegde waarde ligt bij deze Rode Duivels."

Armzalig conservatisme

Toegegeven: de bondscoach geeft geen vlammende interviews en blijft vaak sereen, op de vlakte om zeker niemand voor het hoofd te stoten. Zakelijk? Zeker. Maar ook wel rechtlijnig in zijn communicatie. Net als zijn speelstijl, die toch wel flink wat offensiever is dan onder zijn voorganger(s).

Maar als het in Estland 'maar' 0-2 wordt en het niet spettert, dan worden er vragen gesteld. "Hij straalt geen plezier uit. Het was des te treuriger dat Batshuayi niet in de basis stond in Tallinn. Armzalig conservatisme van een coach die huivert bij de minste frivoliteit."