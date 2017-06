Ivan Leko bij Club Brugge herenigd met de man die destijds het einde van zijn carriÃ¨re inluidde: "Al op de eerste training zag ik dat hij iets speciaals heeft"

Leko speelde in het laatste seizoen van zijn voetballoopbaan bij Sporting Lokeren aan de zijde van Hans Vanaken. De Limburger was in het jaar 2013/14 dé coming man in onze hoogste klasse.

Dat zou enkele maanden later ook blijken. Leko kwam bij de Waaslanders nog maar acht keer in actie. Voordien rondde de middenvelder nog vlot de kaap van dertig wedstrijden of meer.